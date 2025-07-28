В Иркутске хирурги провели уникальную операцию 9-летней девочке из Хабаровска

В Иркутске врачи провели редкую робот-ассистированную операцию ребенку. Благодаря технологии и точной работе хирургов пациентка уже поправляется, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на личный тг-канал (18+) главного врача Иркутской областной детской клинической больницы Юрия Козлова.
Команда Иркутской областной детской клинической больницы помогла 9-летней девочке из Хабаровска, которая страдала от постоянной боли в животе. У ребёнка выявили редкое заболевание — многокамерную кисту в верхнем полюсе селезёнки. Операцию провёл главный врач учреждения, главный детский хирург Сибирского федерального округа Юрий Козлов.
Для лечения врачи выбрали робот-ассистированный метод, позволивший максимально точно и безопасно удалить кисту. С помощью роботических инструментов хирург рассёк связки селезёнки, аккуратно иссек наружную часть образования и обработал внутреннюю поверхность аргоновой плазмой, что снижает риск повторного роста кисты.
Чистое время операции составило всего 30 минут. Уже на следующий день маленькая пациентка чувствовала себя хорошо, сейчас она продолжает восстановление под наблюдением врачей.
«Для нас это ещё одно подтверждение: высокие технологии в детской хирургии — это не просто “стандарт”. Это — возможность дарить детям здоровое будущее, особенно тем, кто приезжает к нам из самых отдалённых уголков России», — отметил врач.
Девочка преодолела тысячи километров ради операции и теперь может вернуться домой без боли и страха.
Ранее в Иркутске хирурги провели операцию 16-летнему юноше с врожденным пороком сердца. Подросток поступил в областную детскую клиническую больницу с жалобами на одышку, слабость и учащенное сердцебиение.