Два подростка на питбайке пострадали в ДТП с нетрезвым автомобилистом в Братске

В Братске на минувших выходных произошло ДТП с участием двух подростков на питбайке KOYO и водителя Infiniti QX80. Известно, что питбайком управлял 16-летний юноша без прав, его пассажиром был 17-летний парень. За рулем иномарки находился 36-летний нетрезвый автомобилист, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию и пресс-службу прокуратуры Приангарья.
В результате аварии пассажира питбайка с травмами госпитализировали. Подростка, который управлял транспортом, из-за тяжести травм пришлось рейсом санавиации доставить в Иркутск. Как выяснилось, таких последствий можно было бы избежать, если бы 16-летний подросток и его мать услышали предупреждение от полицейских о недопустимости управления транспортом несовершеннолетними без прав. Так, 18 июля инспекторы в ходе рейда уже останавливали подростка, тогда он также управлял питбайком. В тот день с подростком и его мамой провели профилактическую беседу, составили административные материалы. Несмотря на обещания нарушителей о недопустимости подобного, ситуация повторилась, однако последствия гораздо серьезнее, чем неделю ранее.
Теперь, помимо наказаний в виде штрафов, ребенку потребуется серьезное лечение.
36-летний водитель иномарки после ДТП утверждал, что он якобы выпил алкоголь уже после аварии. Несмотря на это, полицейские по результатам освидетельствования привлекли автомобилиста к ответственности. Теперь ему грозит 45 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав на 2 года.
Ранее сообщалось, что в дежурную часть отдела полиции в Свирске Иркутской области поступило сообщение от местного жителя о том, что ночью кто-то угнал его японскую иномарку. Как пояснил потерпевший, он оставил машину на привычном месте, включив сигнализацию. Однако утром обнаружил пропажу.