Два подростка на питбайке пострадали в ДТП с нетрезвым автомобилистом в Братске

В результате аварии пассажира питбайка с травмами госпитализировали. Подростка, который управлял транспортом, из-за тяжести травм пришлось рейсом санавиации доставить в Иркутск. Как выяснилось, таких последствий можно было бы избежать, если бы 16-летний подросток и его мать услышали предупреждение от полицейских о недопустимости управления транспортом несовершеннолетними без прав. Так, 18 июля инспекторы в ходе рейда уже останавливали подростка, тогда он также управлял питбайком. В тот день с подростком и его мамой провели профилактическую беседу, составили административные материалы. Несмотря на обещания нарушителей о недопустимости подобного, ситуация повторилась, однако последствия гораздо серьезнее, чем неделю ранее.