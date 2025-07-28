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«Их тут на каждом шагу». Белорусы показали в TikTok 15 ведер, корзин и пакетов с собранными в лесу лисичками

Белорусы похвастались в TikTok 15 корзинами, ведрами и пакетами лисичек.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы похвастались в TikTok 15 корзинами, ведрами и пакетами лисичек, собранными в лесу.

Исходя их видео, четверо грибников смогли собрать как минимум 15 полных корзин, ведер и пакетов лисичек в лесах, расположенных неподалеку от деревни Талька Пуховичского района Минской области.

«Без слова, одни эмоции», — прокомментировали видео белорусские грибники.

Они добавляют, что в указанном месте лисички на каждом шагу. Видео уже посмотрели 92,8 тысячи пользователей, которые активно его комментируют. Одна из пользовательниц жалуется:

«Сегодня была за Логойском под Плещеницы. Пол ведра ели нашли».

У грибников интересуются, сколько времени они потратили на то, чтобы собрать такое количество лисичек. Они признались, что пять часов.

Кстати, звезда КВН и актриса Comedy Woman Елена Борщова шокировала собранными в белорусском лесу грибами: «Море лисичек!».

Тем временем житель Столинского района собрал в лесу 50 килограмм лисичек и взорвал TikTok. «Рады даць не магу!» — признался белорус.