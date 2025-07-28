Детектив, биография и психологическая драма: что почитать в последний месяц лета

Джордж Оруэлл известен не только как автор романов «1984» и «Скотный двор», но и как журналист. Работая на BBC и в газете Tribune, он анализировал политические события того времени и на основе этого предсказывал будущее. Выводы, которые делал Оруэлл, неутешительны — во всех странах, даже в демократических, права и свободы людей ущемляются.