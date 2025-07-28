Детектив, биография и психологическая драма: что почитать в последний месяц лета

Лето подходит к концу, и автор Telegram-канала «ищу книгу на конец света» Мария Стельмах специально для «Вечерней Москвы» собрала восемь произведений, которые стоит почитать в августе.
«Тайна Гуччи. Правда, которая ждала своего часа», Аллегра Гуччи.
О чем.
Аллегра Гуччи, дочь Маурицио Гуччи и Патриции Реджани, решила выпустить мемуары после выхода голливудского фильма «Дом Гуччи». Наследницу известного модного дома возмутило то, как сценаристы показали на экране взаимоотношения ее родителей, поэтому Аллегра рассказывает свою версию событий.
Эта книга — откровенный взгляд на семью Гуччи. Аллегра делится тем, как на самом деле жила ее семья и какими были ее взаимоотношения с матерью Патрицией Реджани, которую обвинили в убийстве Маурицио.
Почему стоит прочитать.
Спустя 30 лет после убийства отца Аллегра пытается проанализировать детство, разобраться в отношениях с родителями и понять, что же привело к трагедии.
Кому понравится.
Тем, кто любит семейные драмы в духе фильма «Дом Гуччи».
«Холодная гора», Чарльз Фрейзер.
О чем.
Действия книги разворачиваются в США времен Гражданской войны. Солдат конфедерации Иман тяжело ранен, но, несмотря на это, держит путь к своей возлюбленной Аде. В это время девушка пытается возродить заброшенную ферму, чтобы выжить в новых реалиях.
Что купить на книжной ярмарке Non/fiction.
Почему стоит прочитать.
Переиздание романа 1997 года Чарльза Фрейзера. Книга была вдохновлена семейными легендами о предках писателя, участвовавших в Гражданской войне. Однако главный герой Иман полностью выдуман.
Кому понравится.
Тем, кто видел одноименный фильм с Джудом Лоу и всегда мечтал прочитать первоисточник.
«Оруэлл. Пророчества, которые сбылись», Джордж Оруэлл.
О чем.
Джордж Оруэлл известен не только как автор романов «1984» и «Скотный двор», но и как журналист. Работая на BBC и в газете Tribune, он анализировал политические события того времени и на основе этого предсказывал будущее. Выводы, которые делал Оруэлл, неутешительны — во всех странах, даже в демократических, права и свободы людей ущемляются.
Почему стоит прочитать.
Несмотря на то что роман «1984» вышел в прошлом веке, он до сих популярен. Об этом говорит тренд на бесконечное переиздание этой книги. Чтобы понять феномен автора, стоит прочитать августовскую новинку.
Кому понравится.
Поклонникам антиутопий и теорий заговоров.
«Переход Боба Дилана к электрозвучанию», Элайджа Уолд.
О чем.
В 1965 году во время Ньюпортского фолк-фестиваля Боб Дилан исполнил свой новый хит «Like a Rolling Stone» и возмутил поклонников, привыкших, что музыкант исполняет фолк. Тем не менее это выступление ознаменовало переход Боба Дилана к другому жанру.
Почему стоит прочитать.
Гитарист Элайджа Уолд исследует культурный феномен артиста и его долгий путь от фолка к электронике. Одна из немногих книг на русском языке не столько про жизнь Боба Дилана, сколько про его творчество.
Смешные книги: рассказы, истории, юмор.
Кому понравится.
Тем, кто посмотрел фильм «Боб Дилан» с Тимоти Шаламе, но ничего не понял.
«Не слушай мамин плач», Лена Беймон.
О чем.
Утром 25 декабря 1986 года врач возвращается домой, чтобы отпраздновать Рождество с семьей, но обнаруживает, что его две дочери мертвы, жена ранена, а девятилетний сын сидит с револьвером в руках.
Спустя много лет, 25 апреля 2021 года, адвокат Шэрон Соренсен получает звонок из полиции Лос-Анджелеса: Питер Мэтьюз, арестованный за убийство детей и похищение третьего, просит защитить его в суде. Несмотря на отсутствие опыта в делах об убийствах, Шэрон соглашается, но вскоре находит свои фотографии среди вещей Мэтьюза и понимает, что он скрывает много секретов.
Почему стоит прочитать.
Захватывающий психологический триллер с мрачным настроением от писательницы Лены Беймон. Бестселлер французского Amazon.
Кому понравится.
Тем, кто любит пощекотать себе нервы психологическими триллерами.
«Вальс душ», Бернар Вербер.
О чем.
Роман о родственных душах, которых то и дело разводила судьба, в какой бы эпохе они ни находились. Однако им предстоит вернуться к своим прошлым воплощениям, чтобы остановить Апокалипсис и найти ключи к настоящему.
Почему стоит прочитать.
Вместе с главной героиней Эжени читатель совершит путешествие в прошлое и побывает в разных эпохах, а также переместится в обитель архангелов. Философский роман Вербера заставляет задуматься о конфликтах прошлого и ценности человеческой жизни.
Кому понравится.
Поклонникам литературы со смыслом, а также книг Мишеля Уэльбека и Джонатана Франзена.
«Завтра, завтра», Франческа Джанноне.
О чем.
Лоренцо и Аньезе — наследники знаменитой мыловаренной фабрики. Однако их отец продает семейный бизнес ради исполнения мечты. После этого между братом и сестрой разгорается ссора. Импульсивный Лоренцо уходит из дома с целью вернуть проданный бизнес, а робкая Аньезе остается работать на фабрике с конкурентом. И все эти события происходят на фоне экономического бума 1960-х.
Почему стоит прочитать.
От автора бестселлера «Почтальонша». Захватывающий роман погружает читателя в Италию 1950−1960-х годов, когда люди танцевали твист и участвовали в первых рабочих протестах.
Что почитать из биографий знаменитостей.
Кому понравится.
Поклонникам современной итальянской прозы.
«Сапсан», Дж. А. Бейкер.
О чем.
Джон Алек Бейкер в течение десяти лет наблюдал за сапсанами — самыми быстрыми птицами на планете. Он исследовал леса и побережья Северного моря, изучая их охоту и поведение, и переработал свои наблюдения в книгу.
Почему стоит прочитать.
В книге «Сапсан», впервые опубликованной в 1967 году, автор мастерски сочетает точные натуралистические наблюдения с поэтическим языком, показывая, как наблюдение за этими великолепными птицами приводит к внутреннему преображению.
Кому понравится.
Тем, кто любит природу и замечает ее поэзию.
А ранее «ВМ» собрала подборку последних новинок литературного мира, которые точно сделают это лето особенным.