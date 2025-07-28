В соцсетях обсудили пользу родительских советов

Пользовательница под ником Shevagro предложила подписчикам поделиться историями, когда они спустя годы поняли, что мама или папа были абсолютно правы. «Мои оказались правы насчет всех трех моих образований, настаивая, чтобы я окончила каждое. В итоге все три диплома меня теперь кормят», — написала автор поста.