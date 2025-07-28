В соцсетях обсудили пользу родительских советов

Пользовательница под ником Shevagro предложила подписчикам поделиться историями, когда они спустя годы поняли, что мама или папа были абсолютно правы. «Мои оказались правы насчет всех трех моих образований, настаивая, чтобы я окончила каждое. В итоге все три диплома меня теперь кормят», — написала автор поста.
Публикация набрала более 232 тысяч просмотров и сотни откликов. В Сети отметили, что родители часто были правы в вопросах выбора образования, друзей и даже супругов:
- «Мама хотела, чтобы я получила любое высшее образование. В процессе учебы было весело, я развила мозг и научилась быть частью общества».
- «Родители всегда меня поддерживали, даже в глупостях вроде философского факультета. Благодаря этому я стала собой и справляюсь со всем».
- «Мама говорила не выходить замуж за первого мужа и оказалась права. Банальная, но глупая история».
- «Моя мама предупреждала, что школьная подруга может быть хитрой и подлой. Я не верила, а потом она кинула меня на большую сумму денег».
Тема получила активный отклик. Многие признались, что со временем начали переосмысливать родительские слова.