В Пермь прибудет ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

По благословению главы Пермской митрополии, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия с 1 по 9 августа в пределы Пермской епархии прибудет ковчег с мощами святителя Николая Чудовторца из Воскресенского Новодевичьего монастыря г. Санкт-Петербурга.
Все жители и гости Прикамья смогут поклониться святыне:
— с 1 по 6 августа в Свято-Троицком кафедральном соборе города Перми (ул. Монастырская, 95);
— с 7 по 9 августа в Крестовоздвиженском соборе Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря.
Доступ к святыне будет открыт в период проведения VII Всероссийского фестиваля православной культуры «СВЕТ БЕЛОГОРЬЯ», который пройдет на территории Белогорского монастыря 9 августа.
Утром этого дня Божественную литургию в Крестовоздвиженском соборе совершит митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. После богослужения начнется концертная программа, специальными гостями которой станут архимандрит Гермоген (Еремеев) и квартет «Урал», Антон и Виктория Макарские и иеромонах Фотий. В рамках фестиваля будут работать разнообразные мастер-классы и «Ремесленный двор».
Мероприятие пройдет по благословению Главы Пермской митрополии и при поддержке губернатора Пермского края.
Святитель Николай Чудотворец — святой IV века. И хотя он жил и служил на территории современной Турции, в России он является одним из самых любимых святых, к которому обращаются в житейских нуждах, при отправлении в путешествие. Также святитель известен своим заступничеством в напрасных обвинениях и судебных разбирательствах. Из жития святого известно, как он спас невиновных людей от казни.