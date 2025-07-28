В Пермь прибудет ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

Святитель Николай Чудотворец — святой IV века. И хотя он жил и служил на территории современной Турции, в России он является одним из самых любимых святых, к которому обращаются в житейских нуждах, при отправлении в путешествие. Также святитель известен своим заступничеством в напрасных обвинениях и судебных разбирательствах. Из жития святого известно, как он спас невиновных людей от казни.