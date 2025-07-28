Двое госпитализированы: два подростка и женщина пострадали в аварии в Башкирии

Вчера, 28 июля, в Чишминском районе Башкирии автомобиль съехал в кювет. В результате аварии пострадали 40-летняя женщина и двое подростков 13 и 17 лет. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Пострадавшую женщину экстренно доставили в Республиканскую клиническую больницу имени Гумера Куватова, где ей оказывают специализированную медицинскую помощь. Состояние пациентки врачи оценивают как тяжелое.
13-летний подросток госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу. Его состояние стабильное, средней степени тяжести. Второй пострадавший, 17-летний юноша, проходит амбулаторное лечение.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.