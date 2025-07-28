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Двое госпитализированы: два подростка и женщина пострадали в аварии в Башкирии

В Башкирии в ДТП пострадали женщина и два подростка.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 28 июля, в Чишминском районе Башкирии автомобиль съехал в кювет. В результате аварии пострадали 40-летняя женщина и двое подростков 13 и 17 лет. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Пострадавшую женщину экстренно доставили в Республиканскую клиническую больницу имени Гумера Куватова, где ей оказывают специализированную медицинскую помощь. Состояние пациентки врачи оценивают как тяжелое.

13-летний подросток госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу. Его состояние стабильное, средней степени тяжести. Второй пострадавший, 17-летний юноша, проходит амбулаторное лечение.

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