Умер Михаил Гаврилов ветеран Великой Отечественной войны из Иркутска

«Не раз рассказывал о трудной, но интересной судьбе Михаила Николаевича. На фронт он попал 18-летним мальчишкой, был десантником, потом — пулеметчиком. Принимал участие в освобождении Польши и Венгрии, Победу встретил под Прагой», — пишет губернатор Иркутской области.