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Умер Михаил Гаврилов ветеран Великой Отечественной войны из Иркутска

Михаил Гаврилов умер, не дожив три месяца до своего столетия.

Источник: Правительство Иркутской области

В Иркутске умер 99-летний участник Великой Отечественной войны Михаил Гаврилов, не дожив трех месяцев до своего столетия. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Не раз рассказывал о трудной, но интересной судьбе Михаила Николаевича. На фронт он попал 18-летним мальчишкой, был десантником, потом — пулеметчиком. Принимал участие в освобождении Польши и Венгрии, Победу встретил под Прагой», — пишет губернатор Иркутской области.

За боевые заслуги Михаил был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги». После войны ветеран 35 лет проработал на Иркутском заводе тяжелого машиностроения.

Ветеран недавно вернулся из Москвы, куда был приглашен на Парад Победы, но по состоянию здоровья не смог присутствовать на мероприятии.