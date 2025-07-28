29 июля 2025 года — День священномученика Афиногена

Всем, кроме детей и девушек, было запрещено ходить в лес — верили, что злые духи не отпустят ослушников. Девушки не умывались утром, а вместо воды использовали целебную росу, собранную рано утром. Запрещалось ссориться и распускать сплетни, чтобы не навлечь беду. Нельзя унывать и плакать — день нужно проводить радостно. При выходе из дома запрещалось смотреть по сторонам, чтобы не привлечь негатив — нужно было смотреть вниз или вверх.