СМИ раскрыли детали плана США по выводу военных из Европы

Как пишет «Интерфакс», источник издания уточнил, что США намерены пересмотреть свой подход к дислокации войск за границей. В связи с этим Пентагон может вывести из стран Европы до 30% своих солдат. Предполагается, что это будет не единовременное перемещение, а последовательная реорганизация, которая может растянуться на длительный срок.
Газета напомнила, что тема вывода войск США из стран Европы поднимается давно. В июле министр обороны Германии Борис Писториус ездил в Белый дом на переговоры по этому вопросу. Он встречался с главой Пентагона Питом Хегсетом. В заявлении по итогам переговоров Писториус сказал, что еще два года назад предупреждал о намерении США уменьшить присутствие в Европе. Он уточнил, что у Штатов есть свои интересы в Индо-Тихоокеанском регионе, где им требуется обеспечивать охрану важных морских путей.
По словам Писториуса, цель стран Европы — настроить четкую взаимосвязь друг с другом, если Пентагон сократит свое присутствие на европейском континенте. Министр обороны Германии обратил внимание, что вывод части американских войск не должен привести к появлению бреши в обороне.
Politico подчеркнула, что официально в бундесвере отказались комментировать информацию о том, что на встрече Писториуса и Хегсета обсуждался вывод американского контингента из европейских гарнизонов. По данным издания, США только к концу лета — началу осени подготовят отчет о корректировках размещения военных за рубежом.
Планы Пентагона о сокращении численности американских военных за границей подтверждает проект оборонного бюджета США на 2026 год. В документе, одобренном Комитетом по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США, содержатся данные об уменьшении группировки американских солдат в Европе до уровня 76 тысяч человек. Сейчас в Европе дислоцируются 100 тысяч бойцов из США, почти 35 тысяч из них — в Германии.
В феврале 2025 года вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что страны Североатлантического альянса должны увеличить траты на оборону, чтобы Вашингтон мог освободить свои силы для реализации планов в Восточной Азии. В июне глава Минобороны Пит Хегсет заявил, что Пентагон планирует внести изменения в стратегию по размещению контингента в мире, чтобы передислоцировать свои войска в Индо-Тихоокеанский регион.