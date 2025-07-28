СМИ раскрыли детали плана США по выводу военных из Европы

Газета напомнила, что тема вывода войск США из стран Европы поднимается давно. В июле министр обороны Германии Борис Писториус ездил в Белый дом на переговоры по этому вопросу. Он встречался с главой Пентагона Питом Хегсетом. В заявлении по итогам переговоров Писториус сказал, что еще два года назад предупреждал о намерении США уменьшить присутствие в Европе. Он уточнил, что у Штатов есть свои интересы в Индо-Тихоокеанском регионе, где им требуется обеспечивать охрану важных морских путей.