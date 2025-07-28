Суд назначил условный срок экс-заммэра Дегтярска Андрею Ильину

Его судили по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), а так же п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности).
Суд установил, что осенью 2023 года администрация Дегтярска заключила контракт на капитальный ремонт водопровода с ООО «Проект Строй Сити» на сумму более 258,8 млн руб. Управляющий компанией Андрей Ильин убедил членов комиссии подписать акт о приеме работ, хотя фактически работы на сумму свыше 1,4 млн руб. не были выполнены. После этого компании были перечислены бюджетные средства в полном объеме.
Андрей Ильин полностью признал вину в полном объеме, дело рассматривалось в особом порядке. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего мэра Дегтярска Вадима Пильникова, обвиняемого в получении взяток, в том числе автомобилем марки Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб. Вину градоначальник признал и заключил сделку со следствием. По версии гособвинения, Вадим Пильников также получал взятки от Андрея Ильина «за попустительство и общее покровительство по службе» в общей сложности 891 тыс. руб. Помимо этого, Андрей Ильин, по версии следствия, предложил Пильникову передать ему взятку в виде Audi Q6. Также с 2022 года Андрей Ильин передал Вадиму Пильникову «за попустительство и общее покровительство по службе» в общей сложности 891 тыс. руб.