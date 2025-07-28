Суд назначил условный срок экс-заммэра Дегтярска Андрею Ильину

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего мэра Дегтярска Вадима Пильникова, обвиняемого в получении взяток, в том числе автомобилем марки Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб. Вину градоначальник признал и заключил сделку со следствием. По версии гособвинения, Вадим Пильников также получал взятки от Андрея Ильина «за попустительство и общее покровительство по службе» в общей сложности 891 тыс. руб. Помимо этого, Андрей Ильин, по версии следствия, предложил Пильникову передать ему взятку в виде Audi Q6. Также с 2022 года Андрей Ильин передал Вадиму Пильникову «за попустительство и общее покровительство по службе» в общей сложности 891 тыс. руб.