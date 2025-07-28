Миллионеров в Молдове стало больше — данные налоговиков

Так, за 2024 год экономические агенты зафиксировали общие доходы в размере 687,2 миллиарда леев и общие расходы в размере 625,7 миллиарда леев. По сравнению с 2023 годом доходы увеличились на 15,2 миллиарда леев, а расходы — на 10,4 миллиарда леев. Сумма подоходного налога, задекларированная хозяйствующими субъектами за 2024 год, составила 7,5 миллиарда леев, что на 0,2 миллиарда леев больше, чем за аналогичный период 2023 года.