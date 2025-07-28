Миллионеров в Молдове стало больше — данные налоговиков

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Количество миллионеров в Молдове год от года растет, свидетельствуют данные Государственной налоговой службы (ГНС) по итогам обработки деклараций о подоходном налоге с физических лиц за 2024 год.
Как сообщили в ГНС, в ведомство поступило 98 588 деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2024 год, поданных лицами, осуществляющими хозяйственную деятельность, и 206 682 декларации по налогу на доходы физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Так, за 2024 год экономические агенты зафиксировали общие доходы в размере 687,2 миллиарда леев и общие расходы в размере 625,7 миллиарда леев. По сравнению с 2023 годом доходы увеличились на 15,2 миллиарда леев, а расходы — на 10,4 миллиарда леев. Сумма подоходного налога, задекларированная хозяйствующими субъектами за 2024 год, составила 7,5 миллиарда леев, что на 0,2 миллиарда леев больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Что касается физических лиц, то объем полученных ими доходов за 2024 год составил 129 миллиардов леев, доходы получили 1,57 миллиона человек, а удержанный у источника выплаты и задекларированный подоходный налог достиг 10,3 миллиарда леев.
В структуре доходов граждан преобладают доходы в виде заработной платы (74,26%), далее следуют доходы в виде дивидендов (12,71%) и доходы от передачи во владение и (или) пользование недвижимого и движимого имущества, за исключением земель сельскохозяйственного назначения (3,05%).
В 2024 году миллионеров в Молдове стало больше: выявлено 8019 человек, получивших доход свыше 1 миллиона леев каждый (по сравнению с 6416 в 2023 году). Общий доход, полученный молдавскими миллионерами, составляет 28,3 миллиарда леев, а удержанный налог — 1,98 миллиарда леев (соответственно, 19,7 миллиарда леев и 1,46 миллиарда леев в 2023 году).
Наибольшая сумма дохода, задекларированного физическим лицом в 2024 году, составила 165,1 миллиона леев. Младшему лицу в этой категории 16 лет, старшему — 88 лет. Из общего числа лиц, получивших доход более миллиона леев, 5560 мужчин и 2459 женщин являются налогоплательщиками.
Согласно данным Декларации о подоходном налоге, основными отраслями народного хозяйства, в которых учтен исчисленный подоходный налог, являлись: торговля, финансовая и страховая деятельность, обрабатывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии и тепла, транспорт и складское хозяйство, операции с недвижимым имуществом, сельское и лесное хозяйство, информация и связь, а также сфера услуг.