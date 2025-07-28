Число людей с ожирением в мире превысило миллиард

Число людей с ожирением во всем мире превысило один миллиард, следует из масштабного международного исследования, проведенного при участии специалистов Пироговского университета Минздрава РФ.
Как сообщили в пресс-службе вуза для «РИА Новости», было изучено более 220 миллионов человек из 190 стран при участии более 1,5 тысячи специалистов по всему миру.
Согласно результатам:
- общее число детей и подростков с ожирением в 2022 году составило почти 160 миллионов — из них 65 миллионов девочек и 94 миллиона мальчиков. В 1990 году таких было всего 31 миллион;
- среди девочек уровень ожирения вырос с 1,7% до 6,9%, среди мальчиков — с 2,1% до 9,3%. Рост наблюдался почти во всех странах;
- доля детей с недостаточным весом снизилась: у девочек — с 10,3% до 8,2%, у мальчиков — с 16,7% до 10,8%.
У взрослых ситуация аналогична:
- среди женщин доля с ожирением выросла с 8,8% до 18,5%, у мужчин — с 4,8% до 14,0%;
- доля взрослых с недостаточным весом сократилась более чем вдвое: у женщин — с 14,5% до 7%, у мужчин — с 13,7% до 6,2%.
Исследователи обратили внимание на то, что людей много как с ожирением, так и с дефицитом веса. При этом наибольший рост ожирения наблюдается в странах с низким и средним уровнем дохода, и сейчас там показатели выше, чем во многих экономически развитых государствах, включая страны Европы.