Число людей с ожирением в мире превысило миллиард

Исследователи обратили внимание на то, что людей много как с ожирением, так и с дефицитом веса. При этом наибольший рост ожирения наблюдается в странах с низким и средним уровнем дохода, и сейчас там показатели выше, чем во многих экономически развитых государствах, включая страны Европы.