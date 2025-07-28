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В Пулково у касс Аэрофлота собираются пассажиры из-за отмены рейсов

Очереди из пассажиров собираются у касс Аэрофлота в Пулково из-за отмены рейсов.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Очереди из пассажиров собираются у касс авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Пулково» в связи с отменой рейсов на фоне сбоя в информационных системах, передает корреспондент РИА Новости.

Регистрация на отмененные рейсы не проводится, пассажиров направляют в кассы авиакомпании для замены билетов на другие рейсы.

Ранее «Аэрофлот» предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса. Позднее ещё семь рейсов туда и обратно авиакомпания «Аэрофлот» отменила на фоне сбоя в информационных системах.