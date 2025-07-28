ГАИ: камеры средней скорости появились на трассе Минск — Гродно

На трассе Минск-Гродно установили камеры, считывающие среднюю скорость движения транспорта. Информация опубликована на сайте «Безопасные дороги Беларуси».
Теперь на трассе М-6 взяли под контроль среднюю скорость автотранспорта. Камеры установлены на участке магистрали от АЗС вблизи города Ивье до деревни Бакшты. Длина контролируемого отрезка трассы составляет 21 километр, участок отмечен на интерактивной карте.
Водителей предупреждают дорожные знаки о том, что двигаться на трассе легковым авто следует со скоростью 120 километров в час, грузовики не могу ехать быстрее, чем 100 километров в час.
Камеры средней скорости работают в обе стороны.
Напомним, в Беларуси камеры фиксации средней скорости фиксируют скорость движения авто на протяжении определенного расстояния и обнаруживать нарушение скоростного режима.
Тем временем МВД обратилось к белорусским водителям с важным заявлением из-за ливней 28 июля.