Более 75 тыс. родителей наказали из-за их детей с начала года в Казахстане

«С 10 апреля по 31 мая текущего года проведены ОПМ “Подросток” и “Внимание — дети!” с участием сотрудников полиции, 1,5 тыс. педагогов и 500 представителей общественных организаций. В школах и колледжах проведено более 16,3 тыс. лекций, 345 брифингов, в СМИ опубликовано более 9 тыс. материалов. В рамках данных мероприятий в этом году более 3 тыс. беспризорных подростков были доставлены в адаптационные центры. За нахождение несовершеннолетних без законных представителей в ночное время в развлекательных заведениях привлечены к ответственности более 63 тыс. родителей, около 1,3 тыс. предпринимателей и свыше 12 тыс. родителей — за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей», — сообщил Кошербаев, отвечая на запрос депутатов мажилиса.