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Высокий уровень пыльцы амброзии зафиксировали в Ростовской области

Жителей Ростовской области предупредили о высокой активности амброзии и сорняков.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 28 июля и в течение всей предстоящей недели сохранится высокий уровень пыльцы амброзии и сорняков. Онлайн-график активности природных аллергенов публиковали в специальном интернет-сервисе.

В частности, пыльца амброзии и сорняков будет распространяться на юге региона, в Ростове-на-Дону. Также в донской столице ожидается умеренная активность полыни. В северных территориях области повысится концентрация пыльцы амброзии, сорняков, полыни и злаков.

Цветение большей части указанных аллергенов может продлиться примерно до октября, амброзия будет активна до ноября.

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