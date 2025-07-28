Кинолог предупредил о признаках психических заболеваний у собак

Резкая смена поведения, потеря аппетита, навязчивые действия, необъяснимая агрессия — все это поводы насторожиться. Как сообщил эксперт в беседе с «РИА Новости», такие сигналы требуют оценки специалиста, поскольку часто являются симптомами психических нарушений.
Зацикленность на повторяющихся действиях мешает животному жить в привычном ритме. Среди возможных проявлений — постоянное облизывание лап или пола, бег по кругу, преследование собственного хвоста, попытки ловить несуществующие объекты.
Особое внимание уделяют повышенной тревожности: собаки находятся в постоянном стрессе, пугливы, могут отказываться от еды и терять вес, а их кожа и шерсть — заметно ухудшаться.
Также опасным симптомом может быть пристальный взгляд в одну точку или в стену, попытки упереться головой в предметы. Эти действия часто сигнализируют о боли или о синдроме когнитивной дисфункции питомца.
Голубев подчеркнул: при появлении подобных признаков важно как можно раньше проконсультироваться с ветеринаром и не пытаться решить проблему самостоятельно.