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Глава СКР поручил доложить об аварии с туристическим автобусом в Башкирии

Бастрыкин потребовал доклад о ДТП с туристическим автобусом в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю отделения ведомства по Башкирии Владимиру Архангельскому предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с туристическим автобусом в Кигинском районе. Об этом сообщил информационный центр СК.

Авария произошла вчера на автодороге Малояз — Верхние Киги. По предварительным данным, водитель автобуса, перевозивший 43 пассажира (включая семерых детей), не справился с управлением. В итоге транспортное средство попало в кювет и перевернулось. В результате происшествия 15 взрослых и трое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело. Ход расследования взят на контроль центральным аппаратом ведомства.

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