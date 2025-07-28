Глава СКР поручил доложить об аварии с туристическим автобусом в Башкирии

Авария произошла вчера на автодороге Малояз — Верхние Киги. По предварительным данным, водитель автобуса, перевозивший 43 пассажира (включая семерых детей), не справился с управлением. В итоге транспортное средство попало в кювет и перевернулось. В результате происшествия 15 взрослых и трое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.