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В Добрянском округе завершили установку остановок для школьных автобусов

В Добрянском округе появились 4 остановки для школьников — в деревне Ключи, селе Красная Слудка, а также в Вильве и Таборах.

В Добрянском округе появились 4 остановки для школьников — в деревне Ключи, селе Красная Слудка, а также в Вильве и Таборах. Работы произведены по региональному проекту «Комфортный край», объем финансирования составил 2,2 млн рублей.

Только за прошлый год в регионе установлено 150 новых остановочных павильонов на маршрутах школьных автобусов. Ими пользуются более 3,5 тысячи детей. Часть остановочных комплексов были смонтированы досрочно, по плану 2025 года. В этом году предполагается установить еще 100 остановок в 94 населенных пунктах края.