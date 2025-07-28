В Добрянском округе завершили установку остановок для школьных автобусов

Только за прошлый год в регионе установлено 150 новых остановочных павильонов на маршрутах школьных автобусов. Ими пользуются более 3,5 тысячи детей. Часть остановочных комплексов были смонтированы досрочно, по плану 2025 года. В этом году предполагается установить еще 100 остановок в 94 населенных пунктах края.