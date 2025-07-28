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Монорельсы, канатки и трамваи которых нет — 6 идей транспорта мечты в Самаре

В Самаре запустили новые автобусы и трамваи, идут поиски подрядчиков на пригородные маршруты — но это мелочи на фоне грандиозных планов, которые висят в воздухе уже годы.

В Самаре запустили новые автобусы и трамваи, идут поиски подрядчиков на пригородные маршруты — но это мелочи на фоне грандиозных планов, которые висят в воздухе уже годы.

Ещё с 2011 года обсуждают канатную дорогу через Волгу — красивая идея, но её тормозят и деньги, и экологи.

Есть планы и на канатку в Южный город (9,1 км за 5,9 млрд рублей), но пока всё остаётся на бумаге.

С 2018 года мечтают провести трамвай в Крутые Ключи — 4 млрд рублей, но инвестиций нет.

Проект трамвая в Новокуйбышевск, предложенный в 2017-м, так и не вышел за рамки идей. Троллейбус туда же обсуждали в 2022-м — и забросили.

А самый старый «прожект» — монорельс по Московскому шоссе. Идее больше 20 лет, трасса — около 20 км, но ни одного рельса не проложили. Об этом рассказал портал 63.ру.

Пока что большинство масштабных транспортных проектов в Самаре остаются в стадии обсуждения. Когда они станут реальностью — никто не знает.

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