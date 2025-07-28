Врач объяснила, как летом быстро облегчить боль в горле

По словам врача-оториноларинголога Полины Вашкевич, при неинфекционной боли стоит начать с теплых напитков — чая или морса. Они помогают снять раздражение слизистой и смягчают дискомфорт. При этом в отдельных случаях облегчение приносит и подтаявшее мороженое. Холод снижает чувствительность нервных окончаний в горле и на время уменьшает болевые ощущения.
Также врач в комментарии «Газете.Ru» посоветовала использовать леденцы без сахара. Они стимулируют выработку слюны, что способствует увлажнению слизистой и снижает раздражение.
Если боль сохраняется, специалист порекомендовала применять местные средства на основе бензидамина или кетопрофена в виде спреев, полосканий или пастилок. В случае выраженного болевого синдрома стоит обратиться к врачу и при необходимости принять обезболивающее по назначению.