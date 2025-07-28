Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач объяснила, как летом быстро облегчить боль в горле

Летом боль в горле возникает не реже, чем зимой, и связана с контрастом между уличной жарой и охлажденными помещениями, сухим воздухом от кондиционеров, а также употреблением холодных напитков и мороженого.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik.com

По словам врача-оториноларинголога Полины Вашкевич, при неинфекционной боли стоит начать с теплых напитков — чая или морса. Они помогают снять раздражение слизистой и смягчают дискомфорт. При этом в отдельных случаях облегчение приносит и подтаявшее мороженое. Холод снижает чувствительность нервных окончаний в горле и на время уменьшает болевые ощущения.

Также врач в комментарии «Газете.Ru» посоветовала использовать леденцы без сахара. Они стимулируют выработку слюны, что способствует увлажнению слизистой и снижает раздражение.

Если боль сохраняется, специалист порекомендовала применять местные средства на основе бензидамина или кетопрофена в виде спреев, полосканий или пастилок. В случае выраженного болевого синдрома стоит обратиться к врачу и при необходимости принять обезболивающее по назначению.