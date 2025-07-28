Павел Попов и Константин Ляхов покинут систему самарских «Крыльев Советов»

В его активе в этом году — 12 матчей во Второй лиге с семью голами и двумя ассистами. Плюс три встречи за основу. Две — в чемпионате, одна — кубковая. Продолжит карьеру в «Велесе» по договору аренды, сообщает телеграм-канал «Волга, Ромб и Два Крыла».