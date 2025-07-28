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Павел Попов и Константин Ляхов покинут систему самарских «Крыльев Советов»

Попов отправится в аренду в «Велес», а Ляхов попытается закрепиться в Испании.

Источник: МК.RU Самара

Попов отправится в аренду в «Велес», а Ляхов попытается закрепиться в Испании.

22-летний форвард Павел Попов родился в Москве и является воспитанником местного «Чертаново». С февраля 2022 года принадлежит «зелено-бело-синим».

В его активе в этом году — 12 матчей во Второй лиге с семью голами и двумя ассистами. Плюс три встречи за основу. Две — в чемпионате, одна — кубковая. Продолжит карьеру в «Велесе» по договору аренды, сообщает телеграм-канал «Волга, Ромб и Два Крыла».

Также пишет, что защитник Константин Ляхов окончательно покинул систему «КС». Ожидает визу в Испанию. Интересовались команды из, предположительно, второго и третьего по силе дивизионов.

В нынешнем розыгрыше Второй лиги за дубль самарцев провел 12 игр, забил два мяча и оформил ассист.

Недавно стало известно, что 30-летний камерунский защитник не будет выступать за «Крылья Советов». Он не прошел дополнительное медицинское обследование.

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