В Иркутской области скончался ветеран Великой Отечественной войны

Сегодня, 28 июля, правительство Иркутской области с прискорбием сообщило о кончине участника Великой Отечественной войны Михаила Гаврилова. Ему было 99 лет, и он оставил яркий след в истории и сердцах людей.
— Не раз рассказывал о трудной, но интересной судьбе Михаила Николаевича. На фронт он попал 18-летним мальчишкой, был десантником, потом — пулеметчиком, — рассказывают власти Приангарья.
Михаил Гаврилов участвовал в освобождении Польши и Венгрии и встретил Победу под Прагой. За проявленное мужество и отвагу Михаил Николаевич был награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны II степени.
После войны он посвятил свою жизнь труду, до самой пенсии проработав на Иркутском заводе тяжелого машиностроения. Его светлый и позитивный характер, а также богатая событиями жизнь оставили глубокий след в памяти близких и коллег.
Михаил Николаевич скончался, не дожив до своего 100-летия всего три месяца. Как стало известно, не выдержало сердце.