Врач предупредила о риске яичных желтков для здоровья

Не стоит употреблять больше одного яичного желтка в день, напомнила в беседе с «Газетой.Ru» врач-диетолог, гепатолог, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.
В лечебном питании, утвержденном Минздравом РФ, норма потребления составляет лишь половину яйца в сутки. Это означает, что пациенту в стационаре дают по одному яйцу через день. Для здоровых людей допустим один желток, но не ежедневно.
Превышение этой нормы может быть вредным. Как объяснила врач, несмотря на полезные вещества, желток стимулирует выделение желчи, поэтому его избыток опасен для людей с заболеваниями желчного пузыря и наличием камней в почках.
В то же время пациентам с болезнями печени бояться яиц не стоит. Даже при жировой болезни печени уровень холестерина может оставаться в норме, поэтому яйца не всегда попадают под ограничение, добавила Дианова.