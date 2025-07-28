COVID-19 болеют 326 жителей Башкирии

Сегодня, 28 июля, в Башкирии на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой первый заместитель главы Министерства здравоохранения республики Роберт Иштуков доложил о ситуации с коронавирусом в регионе.
Согласно данным чиновника, за минувшие 24 часа в Башкирии зафиксировали шесть больных COVID-19. В настоящее время борются с ковидом дома 292 гражданина, 34 — проходит лечение в больницах. За сутки по выздоровлению выписали семь человек.
Свободный коечный фонд в настоящее время составляет порядка 59,1%.
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