В Челябинской области волк отобрал у туристов сумку с продуктами

Все произошло в Катав-Ивановском районе.
По словам местный жителей, серый хищник появился на территории села Тюлюк недавно, но уже успел оставить свой след.
«Совсем недавно волк неожиданно забрал у группы туристов сумку, наполненную продуктами питания», — рассказали в администрации.
Власти призвали соблюдать меры предосторожности и напомнили, что встреча с таким животным требует особого внимания и осторожности.
«При неожиданной встрече с волком сохраняйте спокойствие, это во-первых. Волки обычно избегают контактов с людьми и стараются держаться подальше. Во-вторых, не поворачивайтесь спиной и не бегите — такое поведение может спровоцировать нападение животного. Постарайтесь медленно отступить назад, сохраняя зрительный контакт. Сообщайте обо всех случаях появления диких животных местным властям, чтобы они могли принять необходимые меры для защиты населения», — порекомендовали чиновники.