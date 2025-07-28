В Челябинской области волк отобрал у туристов сумку с продуктами

«При неожиданной встрече с волком сохраняйте спокойствие, это во-первых. Волки обычно избегают контактов с людьми и стараются держаться подальше. Во-вторых, не поворачивайтесь спиной и не бегите — такое поведение может спровоцировать нападение животного. Постарайтесь медленно отступить назад, сохраняя зрительный контакт. Сообщайте обо всех случаях появления диких животных местным властям, чтобы они могли принять необходимые меры для защиты населения», — порекомендовали чиновники.