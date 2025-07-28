Опубликована афиша основных мероприятий на День города

В Омске с размахом отметят 309-летие города. Собрали основные мероприятия, куда можно сходить в праздник. Подробную программу можно посмотреть здесь.
- Когда: с 1 по 5 августа, торжественное открытие — 1 августа в 16:00.
- Где: Выставочный сквер, набережная Тухачевского.
- Когда: 2 августа,
7:45—14:00.
- Где: Соборная площадь.
Фестиваль «Омский SUP»
- Когда: 2 августа,
9:00—13:00.
- Где: акватории рек Омь и Иртыш (от гостиницы «Жар-птица» до гостиницы «Камелот»).
Фестиваль «Щит Сибири. Устроение земли Сибирской»
- Когда: с 2 по 3 августа,
13:00—17:00.
- Где: парк имени 30-летия Победы.
- Когда: 2 августа,
14:00—22:00.
- Где: Омская крепость.
- Когда: 2 августа,
15:00—16:00.
- Где: улица Ленина, 14.
«Самый сильный человек города Омска 2025 года»
- Когда: 2 августа,
15:00—19:00.
- Где: площадь Победы.
- Когда: 2 августа,
18:00—23:00.
- Где: Соборная площадь.