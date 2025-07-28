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Опубликована афиша основных мероприятий на День города

Публикуем афишу основных событий на день рождения Омска.

Источник: Om1 Омск

В Омске с размахом отметят 309-летие города. Собрали основные мероприятия, куда можно сходить в праздник. Подробную программу можно посмотреть здесь.

  • Когда: с 1 по 5 августа, торжественное открытие — 1 августа в 16:00.
  • Где: Выставочный сквер, набережная Тухачевского.

  • Когда: 2 августа, 7:45—14:00.
  • Где: Соборная площадь.

Фестиваль «Омский SUP»

  • Когда: 2 августа, 9:00—13:00.
  • Где: акватории рек Омь и Иртыш (от гостиницы «Жар-птица» до гостиницы «Камелот»).

Фестиваль «Щит Сибири. Устроение земли Сибирской»

  • Когда: с 2 по 3 августа, 13:00—17:00.
  • Где: парк имени 30-летия Победы.

  • Когда: 2 августа, 14:00—22:00.
  • Где: Омская крепость.

  • Когда: 2 августа, 15:00—16:00.
  • Где: улица Ленина, 14.

«Самый сильный человек города Омска 2025 года»

  • Когда: 2 августа, 15:00—19:00.
  • Где: площадь Победы.

  • Когда: 2 августа, 18:00—23:00.
  • Где: Соборная площадь.