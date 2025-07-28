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Небыстрый процесс: заблокируют ли WhatsApp* и VPN-сервисы для россиян

Мессенджер WhtsApp* и VPN-сервисы с 1 августа могут быть заблокированы на территории России, об этом сообщала журналистка Анастасия Кашеварова. Однако в Госдуме эту новость опровергли, назвав сообщение «сомнительным вбросом», который не подлежит комментариям. Уйдет ли мессенджер из страны, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

Мессенджер WhtsApp* и VPN-сервисы с 1 августа могут быть заблокированы на территории России, об этом сообщала журналистка Анастасия Кашеварова. Однако в Госдуме эту новость опровергли, назвав сообщение «сомнительным вбросом», который не подлежит комментариям. Уйдет ли мессенджер из страны, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

Пока совершенно непонятно, идет ли речь о полной блокировке или замедлении работы WhatsApp. Однако запрет на использование любого сервиса — небыстрый процесс, который требует своевременной подготовки, поэтому внезапно прекратить работу на территории РФ мессенджер не сможет, заверил эксперт в области IT, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

— С большей вероятностью, эта новость — вброс, потому что в ней также говорится о блокировке VPN-сервисов. Их вообще невозможно запретить полностью, потому что при блокировке работы одного сервера появится новый, — пояснил специалист.

Геллер также отметил, что разговоры о блокировке мессенджера возникают из-за нарушений работы компании в России.

— Несмотря на то что сейчас речи о блокировке WhatsApp не идет, надо понимать, что это продукт компании Meta**. Она не соблюдает предписания российского законодательства, не платит штрафы за нарушения, хранит данные переписок на серверах, которые находятся не в РФ, и не контролирует мошенническую деятельность, — сказал спикер.

Чтобы обезопасить себя и не потерять личную информацию, эксперт порекомендовал пользователям «переезжать» в другие мессенджеры уже сейчас.

Государственная дума приняла закон, предусматривающий административную ответственность за намеренный поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе с помощью VPN. Максимальный штраф для граждан составит пять тысяч рублей.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

**Признана экстремистской и запрещена на территории России.