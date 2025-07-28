Небыстрый процесс: заблокируют ли WhatsApp* и VPN-сервисы для россиян

— Несмотря на то что сейчас речи о блокировке WhatsApp не идет, надо понимать, что это продукт компании Meta**. Она не соблюдает предписания российского законодательства, не платит штрафы за нарушения, хранит данные переписок на серверах, которые находятся не в РФ, и не контролирует мошенническую деятельность, — сказал спикер.