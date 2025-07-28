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Из-за отсутствия воды в двух городах Ростовской области начали проверку

Донская прокуратура взяла на контроль ситуацию с водой в двух городах и двух районах региона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области начали проверку в связи с отключением воды в городах Гуково и Зверево, а также в поселках Каменского и Красносулинского районов. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

— Организована проверка. Вопросы соблюдения прав граждан, а также сроки устранения аварии и сроки восстановления водоснабжения находятся на контроле, — подчеркивают в надзорном ведомстве.

При выявлении нарушений будет приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, временное отключение водоснабжения произошло после порыва водовода на территории насосной станции № 3 в Каменском районе. Ранее сообщалось, что для населения организовали подвоз воды по заявкам.

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