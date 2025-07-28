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Лукашенко хочет добывать больше углеводородов в Беларуси

Лукашенко намерен увеличить добычу углеводородов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает добывать больше углеводородного сырья в Беларуси, сообщили в пресс-службе президента.

Об этом было сказано 28 июля на встрече белорусского лидера с губернатором Тюменской области России Александром Моором. Глава республики подчеркнул, что Беларусь намерена расширить сотрудничество с Тюменской областью. Кроме того, в Беларуси хотят получить консультацию независимых экспертов, чтобы определить перспективность новых мест нефтедобычи.

Белорусский президент обратил внимание на то, что в СССР в Беларуси добыча углеводородного сырья доходила до восьми миллионов тонн.

— Я как-то не могу поверить, что мы, добывая в советские времена до восьми миллионов тонн нефти, скатились до двух, — заметил он.

И добавил, что в вопросах перспективности разведки углеводородного сырья в республике, необходима оценка специалистов, которые сказали бы, есть ли в Беларуси углеводородное сырье. А также дали экспертный совет, как работать далее.

— Нужны такие независимые эксперты, которые могли бы ответить на вопрос, в каком направлении нам здесь развиваться. Стоит ли нам вкладывать деньги в новую разведку или старое как-то бурить, — заключил глава республики.

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