Лукашенко хочет добывать больше углеводородов в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает добывать больше углеводородного сырья в Беларуси, сообщили в пресс-службе президента.
Об этом было сказано 28 июля на встрече белорусского лидера с губернатором Тюменской области России Александром Моором. Глава республики подчеркнул, что Беларусь намерена расширить сотрудничество с Тюменской областью. Кроме того, в Беларуси хотят получить консультацию независимых экспертов, чтобы определить перспективность новых мест нефтедобычи.
Белорусский президент обратил внимание на то, что в СССР в Беларуси добыча углеводородного сырья доходила до восьми миллионов тонн.
— Я как-то не могу поверить, что мы, добывая в советские времена до восьми миллионов тонн нефти, скатились до двух, — заметил он.
И добавил, что в вопросах перспективности разведки углеводородного сырья в республике, необходима оценка специалистов, которые сказали бы, есть ли в Беларуси углеводородное сырье. А также дали экспертный совет, как работать далее.
— Нужны такие независимые эксперты, которые могли бы ответить на вопрос, в каком направлении нам здесь развиваться. Стоит ли нам вкладывать деньги в новую разведку или старое как-то бурить, — заключил глава республики.
Еще глава МИД Беларуси Рыженков раскрыл график и принцип международных визитов Лукашенко: «Есть приглашения больше полмира посетить».