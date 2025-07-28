В Роспотребнадзоре развеяли пять мифов о здоровом питании

В Роспотребнадзоре перечислили пять популярных мифов, которые мешают выстроить сбалансированный рацион, и объяснили, почему эти представления далеки от правды.
Часто здоровое питание считают однообразным. На деле разнообразие — одно из его главных условий. Помимо привычного мяса, в рационе должны быть птица, субпродукты, рыба и морепродукты. Не стоит забывать о растительных источниках белка — бобовых, а также об обязательных ежедневных порциях овощей, фруктов и зелени.
Люди думают, что полезную еду сложнее готовить. Проблему решает планирование: если заранее продумать рацион на неделю и закупить необходимые продукты, приготовить полезную еду будет не труднее обычной. Главное — сместить акцент калорий на первую половину дня.
Часто можно столкнуться с мнением, что здоровое питание — невкусное. Но важно ориентироваться на собственные предпочтения. Например, для некоторых запеченные овощи с приправами могут стать достойной альтернативой жареным блюдам.
Может напугать время, затрачиваемое на приготовление полезных блюд, однако некоторые правильные блюда готовятся быстрее привычных. Например, свежий овощной салат можно сделать за пять минут, в то время как классический оливье потребует гораздо больше времени.
Последним мифом стала дороговизна полезных продуктов. Стоит присмотреться к аналогам ингредиентов: вместо дорогой красной рыбы подойдет скумбрия, богатая омега-3. Сезонные овощи и фрукты стоят дешевле и вкуснее, а планирование рациона позволяет сократить количество отходов и избежать лишних покупок.