В Роспотребнадзоре развеяли пять мифов о здоровом питании

Часто здоровое питание считают однообразным. На деле разнообразие — одно из его главных условий. Помимо привычного мяса, в рационе должны быть птица, субпродукты, рыба и морепродукты. Не стоит забывать о растительных источниках белка — бобовых, а также об обязательных ежедневных порциях овощей, фруктов и зелени.