Гвардейцы проводят профилактические рейды у водоемов

Основная цель — предотвратить трагедии и напомнить гражданам о простых, но жизненно важных правилах поведения. Особенно необходимо следить за детьми, не заплывать за буйки, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также не купаться в запрещённых местах.