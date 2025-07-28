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Гвардейцы проводят профилактические рейды у водоемов

Сезон купания в самом разгаре и военнослужащие Национальной гвардии МВД РК проводят профилактические мероприятия, направленные на предотвращение несчастных случаев на водоемах, передает DKnews.kz.

В рамках акции гвардейцы патрулируют прибрежные зоны по всей республике, раздают памятки с правилами безопасного поведения у воды, а также проводят разъяснительные беседы с отдыхающими. Особое внимание уделяется несовершеннолетним, находящимся у водоемов без сопровождения взрослых.

Основная цель — предотвратить трагедии и напомнить гражданам о простых, но жизненно важных правилах поведения. Особенно необходимо следить за детьми, не заплывать за буйки, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также не купаться в запрещённых местах.

В повседневной деятельности гвардейцы сталкиваются с разными ситуациями, им неоднократно удавалось спасти утопающих. Ровно месяц назад, 27 июня — сержант Мурат Тусекеев и младший сержант Жамбыл Тансыкбай в Кызылорде спасли мужчину, который тонул в реке Сырдарья. А на прошлой неделе в Усть-Каменогорске ефрейтор Пермабек Жанасбек был удостоен премии «Ізгі жүрек» за спасение девушки из реки Ульба.

Национальная гвардия МВД и МЧС призывают население быть внимательными и ответственными, соблюдать меры предосторожности. Безопасность начинается с каждого из нас!