Фехтовальщики Кирилл и Антон Бородачевы вернулись в Самару с чемпионата мира

«Для меня это хороший результат. Очень рад. Бои были трудные, два из них закончил в один укол. А вот в финале фехтование расстроило… Постоянно чего-то не хватало, не мог попасть, какая-то ерунда получалась. Но это и большая победа, наша с моими тренерами. Надеюсь, рады за меня и не будут сильно ругать за финал», — подчеркнул Кирилл.