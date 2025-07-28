Фехтовальщики Кирилл и Антон Бородачевы вернулись в Самару с чемпионата мира

Турнир проходил с 22-го по 30 июля нынешнего года в Тбилиси (6+).
Для самарских фехтовальщиков Кирилла и Антона Бородачевых чемпионат мира был дебютным. В личном зачете первый взял серебро. Взял вверх над австрийцем Моритцем Лехнером из Австрии, бельгийцем Стефом ван Кампенхаутом, итальянцем Алессио Фокони.
В четвертьфинале был сильнее египтянина Мохаммеда Хамзу, в полуфинале — действующего олимпийского чемпиона, француза Максима Поти. В решающей схватке проиграли Райану Чой Чунь Йину из Гонконга.
«Для меня это хороший результат. Очень рад. Бои были трудные, два из них закончил в один укол. А вот в финале фехтование расстроило… Постоянно чего-то не хватало, не мог попасть, какая-то ерунда получалась. Но это и большая победа, наша с моими тренерами. Надеюсь, рады за меня и не будут сильно ругать за финал», — подчеркнул Кирилл.
Его брат Антон уступил Анасу Анану из Франции. При этом в правительстве губернии уточнили: оба получат единовременную премию за призовые позиции по региональной инициативе «Мастер спорта».
«Представители нашего региона завоевывали и продолжают завоевывать медали, укрепляя авторитет страны на международной арене. Доказывают, что Россия — спортивная держава. В том числе благодаря заслугам наших атлетов Самарская область удостоена чести принимать в этом году международный спортивный форум “Россия — спортивная держава”», — заявила глава Минспорта губернии Лидия Рогожинская.
Само мероприятие пройдет в Самаре с 5-го по 7 ноября нынешнего года.
Ранее Кирилл Бородачев стал чемпионом Союзного государства. Соревнование проходило в Минске (6+).
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