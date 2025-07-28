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В трех областях передают показания счетчиков газа через приложение

Новое решение исключает необходимость визита контролера.

В Кызылординской, Костанайской и Туркестанской областях компания QazaqGaz Aimaq тестирует мобильное приложение для автоматической передачи показаний газовых счетчиков. Приложение уже скачали свыше 7 тысяч пользователей, сообщает пресс-служба министерства энергетики.

«Принцип работы прост: пользователь фотографирует показания счетчика через приложение, после чего система на базе ИИ автоматически распознает и обрабатывает данные. Это решение исключает необходимость визита контролера, ускоряет формирование счетов и минимизирует риск ошибок. По информации QazaqGaz Aimaq, внедрение сервиса снижает нагрузку на операторов, повышает прозрачность расчетов и способствует формированию культуры рационального потребления газа среди населения», — говорится в сообщении Минэнерго. -

В дальнейшем планируют расширить функционал приложения: можно будет просматривать историю оплат, получать напоминания о сроках поверки счетчиков и уведомления о плановых работах на газовых сетях. Предполагается внедрить и другие технологии. Например, появится виртуальный помощник, в для добросовестных пользователей введут бонусы и кэшбэк.

Ранее сообщалось, что уровень газификации по стране достиг 62,4%. За последние три года доступ к газу получили более 1,7 млн человек.

Кроме того, в сентябре 2025 года завершат строительство магистрального газопровода «Талдыкорган — Ушарал». В результате 84 населенных пункта Аксуского, Сарканского и Алакольского районов области Жетісу будут обеспечены природным газом.