В трех областях передают показания счетчиков газа через приложение

В дальнейшем планируют расширить функционал приложения: можно будет просматривать историю оплат, получать напоминания о сроках поверки счетчиков и уведомления о плановых работах на газовых сетях. Предполагается внедрить и другие технологии. Например, появится виртуальный помощник, в для добросовестных пользователей введут бонусы и кэшбэк.