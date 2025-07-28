Пропал еще в апреле: волонтеры разыскивают пропавшего 23-летнего парня из Уфы

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с апреля. Приметы пропавшего: его рост — 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Во что был одет в день исчезновения — неизвестно.