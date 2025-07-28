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Пропал еще в апреле: волонтеры разыскивают пропавшего 23-летнего парня из Уфы

С апреля идут поиски 23-летнего уфимца.

Источник: Комсомольская правда

Уже несколько месяцев идут поиски пропавшего 23-летнего Артура Баженова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с апреля. Приметы пропавшего: его рост — 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Во что был одет в день исчезновения — неизвестно.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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