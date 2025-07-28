Про уникальный проект Омского НПЗ «Биосфера» рассказали в специализированном журнале об энергетике

В Омске на базе нефтеперерабатывающего завода успешно запущен высокотехнологичный комплекс биологической очистки воды «Биосфера». Особенностью проекта стали микроорганизмы, специально адаптированные к суровым условиям Сибири. Об этом сообщает издание «Энергия+» со ссылкой на представителей предприятия.
Комплекс был запущен на Омском ОНПЗ при участии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева. Технология очистки воды в «Биосфере» основана на использовании биореактора с активным илом — субстратом, заселённым специальными бактериями и другими микроорганизмами. Эти микроскопические «работники» поглощают нефть и нефтепродукты, преобразуя их в воду и углекислый газ.
Однако омская «Биосфера» отличается от аналогичного комплекса, действующего с 2017 года на Московском нефтеперерабатывающем заводе. В столичном биореакторе обитают в основном простейшие организмы: раковинные амебы, жгутиконосцы, коловратки, инфузории и некоторые виды бактерий. В Омске же специалисты вывели уникальный «коллектив» микроорганизмов, включающий такие редкие виды, как аспидиски, вортицеллы и лоенотусы.
Как отметили эксперты, эти микроорганизмы не только эффективно очищают промышленные стоки, но и приносят пользу экологии. Например, вортицеллы способны подавлять размножение комаров, регулируя численность их личинок.
Микроорганизмы для омского биореактора были выведены на основе активного ила, ранее использовавшегося на очистных сооружениях завода. Благодаря этому они отлично адаптировались к сибирскому климату. Общая численность микроорганизмов в биореакторе превышает 93 миллиарда — это в 11 раз больше, чем население Земли.
Оба комплекса — и омский, и московский — обеспечивают очистку воды на 99,99%, превращая ее практически в дистиллированную. После очистки вода возвращается в производственный цикл, что позволяет сократить забор свежей воды из рек почти втрое и перейти на практически замкнутый цикл водопотребления.
Запуск «Биосферы» стал важным шагом в реализации масштабной экологической программы Омского НПЗ, направленной на снижение воздействия производства на окружающую среду. Узнать подробнее о технологии очистки можно в специальном игровом спецпроекте ОНПЗ по ссылке.