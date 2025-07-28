Про уникальный проект Омского НПЗ «Биосфера» рассказали в специализированном журнале об энергетике

Однако омская «Биосфера» отличается от аналогичного комплекса, действующего с 2017 года на Московском нефтеперерабатывающем заводе. В столичном биореакторе обитают в основном простейшие организмы: раковинные амебы, жгутиконосцы, коловратки, инфузории и некоторые виды бактерий. В Омске же специалисты вывели уникальный «коллектив» микроорганизмов, включающий такие редкие виды, как аспидиски, вортицеллы и лоенотусы.