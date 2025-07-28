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14 жителей Свирска получили средства в рамках конкурса «Есть решение»

На реализацию 15 проектов было выделено почти 30 млн рублей.

Свирск стал лидером по качеству проработки инициативных проектов и скорости их реализации. В этом году на реализацию 15 проектов «Есть решение» было выделено почти 30 млн рублей из регионального бюджета. Об этом КП-Иркутск рассказали в Заксобрании Иркутской области.

— Они, в частности, предусматривают проведение фестивалей кузнечного ремесла и бетонной скульптуры, создание соляной комнаты, закупку музыкального оборудования для детского сада, обустройство пешеходных дорожек на территории базы отдыха «Ангара». Объем инициативных платежей составил 2,9 млн рублей, — рассказывают в Заксобрании.

Торжественная церемония награждения авторов проектов прошла в Свирске. Сертификаты получили 14 местных жителей. С каждым годом финансирование инициативных проектов в Свирске увеличивается. Всего в этом году в Иркутской области было отобрано 632 инициативы, на которые из регионального бюджета выделено 1 млрд рублей.