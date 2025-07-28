14 жителей Свирска получили средства в рамках конкурса «Есть решение»

Свирск стал лидером по качеству проработки инициативных проектов и скорости их реализации. В этом году на реализацию 15 проектов «Есть решение» было выделено почти 30 млн рублей из регионального бюджета. Об этом КП-Иркутск рассказали в Заксобрании Иркутской области.