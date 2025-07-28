На Урале суд приговорил к 24 годам опекуншу, убившую пятилетнего мальчика

«Все это время Вероника обращалась с ним [Далером] жестоко, постоянно срывалась на него. Она била Далера, запирала в подвале, била электрошокером, держала в холодной воде, ставила в угол и заставляла приседать. ~В первое время Далер воровал продукты из холодильника, потому что раньше недоедал. И его так наказывали. Вообще он ее раздражал всем~», — говорил он журналистам.