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США готовят соглашение ХАМАС и Израиля о прекращении войны

Вашингтон планирует выступить с инициативой по перемирию в секторе Газа. Белый дом готовит проект двустороннего соглашения между Израилем и ХАМАС, пишет The Jerusalem Post.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Источник издания сообщает, что несколько членов из команды американского лидера Дональда Трампа уверены в том, что сейчас подходящее время для вынесения на обсуждение договора по урегулированию конфликта. Условия соглашения подразумевают освобождение заложников с обеих сторон и полное прекращение военных действий.

«Всем ясно, что добиться двустороннего согласия на заключение такой сделки проблематично», — приводит слова собеседника The Jerusalem Post «Интерфакс».

По данным израильского издания, высокопоставленные лица еврейского государства на фоне предложения США о перемирии намереваются выдвинуть ХАМАС ультиматум: или согласиться на предложенные условия и выполнить их, или столкнуться с последствиями.

Чтобы склонить враждующие стороны вновь вернуться к переговорам, представители Египта и Катара в течение последних двух дней в качестве посредников вели контакты с Израилем и ХАМАС. О результатах посреднической деятельности высокопоставленные чиновники Катара докладывали спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу.

Израильское правительство поддерживает связь с представителями Египта и Катара.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на критику международного сообщества, связанную с гуманитарной ситуацией в секторе Газа. Глава правительства признал, что в анклав поставляются минимальные объемы гуманитарной помощи, но объяснил это необходимостью достичь целей: уничтожить ХАМАС и добиться освобождения израильских пленников.

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