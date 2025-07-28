США готовят соглашение ХАМАС и Израиля о прекращении войны

Источник издания сообщает, что несколько членов из команды американского лидера Дональда Трампа уверены в том, что сейчас подходящее время для вынесения на обсуждение договора по урегулированию конфликта. Условия соглашения подразумевают освобождение заложников с обеих сторон и полное прекращение военных действий.
«Всем ясно, что добиться двустороннего согласия на заключение такой сделки проблематично», — приводит слова собеседника The Jerusalem Post «Интерфакс».
По данным израильского издания, высокопоставленные лица еврейского государства на фоне предложения США о перемирии намереваются выдвинуть ХАМАС ультиматум: или согласиться на предложенные условия и выполнить их, или столкнуться с последствиями.
Чтобы склонить враждующие стороны вновь вернуться к переговорам, представители Египта и Катара в течение последних двух дней в качестве посредников вели контакты с Израилем и ХАМАС. О результатах посреднической деятельности высокопоставленные чиновники Катара докладывали спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу.
Израильское правительство поддерживает связь с представителями Египта и Катара.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на критику международного сообщества, связанную с гуманитарной ситуацией в секторе Газа. Глава правительства признал, что в анклав поставляются минимальные объемы гуманитарной помощи, но объяснил это необходимостью достичь целей: уничтожить ХАМАС и добиться освобождения израильских пленников.