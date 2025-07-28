Аспирантка ПНИПУ завоевала серебряную медаль во всероссийском «Ночном забеге»

— Самой приятной частью соревнований стало, конечно, награждение: в этот момент забываются все трудности забега и остаются только положительные эмоции. На восьмом километре мой темп упал, и, казалось, нет сил на финишный рывок. Последний километр преодолела за 3 минуты и 16 секунд, чего, к сожалению, не хватило для победы. Несмотря ни на что, я не расстроилась, ведь получила стимул тренироваться усерднее и двигаться дальше. Рада, что удалось установить личный рекорд. За помощь в подготовке хочу выразить огромную благодарность тренеру — Ольге Николаевне Шибалиной. Благодаря ее установкам я поняла, что могу преодолевать все страхи и неуверенность в себе на пути к лучшим результатам! — рассказала аспирантка ПНИПУ.