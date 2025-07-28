Аспирантка ПНИПУ завоевала серебряную медаль во всероссийском «Ночном забеге»

«Ночной забег в Столице закатов» прошел в Нижнем Новгороде с 19 по 20 июля. Более 7 тысяч легкоатлетов со всей страны старше 18 лет преодолели дистанции 2,5 и 10 км. В самом длинном маршруте «серебро» среди женщин получила Ольга Варакса, аспирантка электротехнического факультета ПНИПУ. Она показала наилучший результат среди представительниц Пермского края и заняла второе место на пьедестале.
Ольга Варакса пробежала 10 км за 35 минут и 34 секунды, установив личный рекорд.
— Самой приятной частью соревнований стало, конечно, награждение: в этот момент забываются все трудности забега и остаются только положительные эмоции. На восьмом километре мой темп упал, и, казалось, нет сил на финишный рывок. Последний километр преодолела за 3 минуты и 16 секунд, чего, к сожалению, не хватило для победы. Несмотря ни на что, я не расстроилась, ведь получила стимул тренироваться усерднее и двигаться дальше. Рада, что удалось установить личный рекорд. За помощь в подготовке хочу выразить огромную благодарность тренеру — Ольге Николаевне Шибалиной. Благодаря ее установкам я поняла, что могу преодолевать все страхи и неуверенность в себе на пути к лучшим результатам! — рассказала аспирантка ПНИПУ.
Отметим, что Ольга занимается легкой атлетикой с 2018 года. В ее копилке множество побед на всероссийских и региональных соревнованиях. В составе команды ПНИПУ она многократно становилась чемпионкой Универсиады вузов Пермского края, а в 2023 году получила разряд кандидата в мастера спорта России.
Сейчас пермячка планирует готовиться к чемпионатам России по бегу 10 км и полумарафону, которые состоятся в августе и сентябре.