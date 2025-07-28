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Сильные дожди ожидаются в ряде регионов Казахстана в ближайшие трое суток

Астана. 28 июля. КазТАГ — Сильные дожди ожидаются в ряде регионов Казахстана в ближайшие трое суток, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

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Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 89% 758 мм рт. ст. +27°

«В заключительные дни месяца погодные условия на территории Республики Казахстан будут формироваться под влиянием обширного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди, местами с грозами и градом. В северных, северо-западных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока прогнозируются интенсивные дожди и шквалистое усиление ветра», — говорится в представленном в понедельник прогнозе погоды на 29 июля — 1 августа.

По республике в целом ожидается усиление ветра, в южных областях — с пыльными бурями.

«Температурный фон в северных регионах понизится до +18+23. На остальной территории существенных температурных колебаний не прогнозируется», — добавили синоптики.