Сильные дожди ожидаются в ряде регионов Казахстана в ближайшие трое суток

«В заключительные дни месяца погодные условия на территории Республики Казахстан будут формироваться под влиянием обширного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди, местами с грозами и градом. В северных, северо-западных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока прогнозируются интенсивные дожди и шквалистое усиление ветра», — говорится в представленном в понедельник прогнозе погоды на 29 июля — 1 августа.