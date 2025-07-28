В Омскую область приезжают переселенцы из Германии и Китая

Что касается эмиграции омичей, то большинство из них выбирает Казахстан. За восемь лет на ПМЖ туда уехало почти 33 тыс. омичей, особенно в 2022 году, когда в соседнюю республику перебрались 4,6 тыс. человек. Однако в 2023 году эмиграция в Казахстан заметно снизилась. На втором месте по популярности для эмиграции оказалась Украина — за последние восемь лет туда перебралось 3 тыс. омичей, с пиком в 2018 году. После начала СВО поток эмигрантов на Украину резко сократился.