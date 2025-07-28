В Омскую область приезжают переселенцы из Германии и Китая

Омскстат опубликовал новые данные по международной миграции в Омской области за 2016−2023 годы. За эти 8 лет в регион переехало более 52 тыс. иностранцев, что подтверждает продолжающийся интерес к Омской области как к месту для жизни и работы.
Пик миграции пришёлся на 2016 год, когда в Омск приехали почти 9,5 тыс. человек. Большинство мигрантов по-прежнему прибывает из Казахстана. За период с 2016 по 2023 год в Омскую область переехало более 36,8 тыс. казахстанцев. Однако с началом СВО количество мигрантов из Казахстана значительно снизилось. В 2023 году этот показатель составил лишь 1,9 тыс. человек, что стало минимальным числом за последние годы.
Таджикистан также стал важным источником миграции. С 2018 года количество переселенцев из Таджикистана увеличилось с 182 человек до 338 человек в 2023 году. В то же время количество переселенцев из Германии не изменилось, несмотря на политическую нестабильность и закрытие воздушного пространства между странами. Также в 2023 году в Омск переезжали граждане Китая, Франции, Грузии, Израиля и ряда других.
Что касается эмиграции омичей, то большинство из них выбирает Казахстан. За восемь лет на ПМЖ туда уехало почти 33 тыс. омичей, особенно в 2022 году, когда в соседнюю республику перебрались 4,6 тыс. человек. Однако в 2023 году эмиграция в Казахстан заметно снизилась. На втором месте по популярности для эмиграции оказалась Украина — за последние восемь лет туда перебралось 3 тыс. омичей, с пиком в 2018 году. После начала СВО поток эмигрантов на Украину резко сократился.
Германия продолжает оставаться популярным направлением для эмиграции: с 2016 по 2023 год туда уехало 2,9 тыс. омичей, пик был зафиксирован в 2021 году — 493 человека.