В Самаре 1 августа начнётся автоматическое распределение мест в детсады

1 августа 2025 года в Самаре стартует автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на новый учебный год. Процедуру проводит Департамент образования администрации города.
Родителям рекомендуется заранее проверить данные в электронных заявлениях на Портале образовательных услуг es.asurso.ru. При необходимости изменения информации нужно обратиться в МФЦ. Также через МФЦ можно изменить список предпочитаемых детсадов (до пяти учреждений).
Места будут распределяться с учётом следующих факторов: права на льготы, дата постановки на учёт, возраст ребёнка, направленность группы и дата желаемого зачисления.
Информация о предоставленном месте появится в личном кабинете на портале и будет дублироваться сотрудниками детсада. После получения уведомления родителям необходимо в течение 10 рабочих дней лично подтвердить согласие или несогласие с предоставленным местом — либо в самом детсаду, либо через МФЦ.
При отсутствии подтверждения ребёнок не сможет участвовать в следующих этапах распределения. Чтобы восстановить участие, также потребуется обращение в МФЦ.
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