На Башкирию обрушатся ливни

В Башкирии испортится погода. Об этом предупреждает МЧС республики.
Так, 29 июля в регионе установится переменчивая погода, небо затянут облака с кратковременными прояснениями. Ночью практически на всей территории пройдут дожди, а в восточных районах ожидаются особенно интенсивные осадки. Днем дожди продолжатся, но уже с меньшей силой, хотя местами они могут усилиться до умеренных.
Ветер северного и северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5−10 м/с, а днем отдельные порывы могут достигать 14 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +12…+17°С, днем воздух прогреется до +22…+27°С.
Метеорологи предупреждают также о возможном ухудшении видимости на автодорогах. Во время дождя и утреннего тумана она может снижаться до 500−1000 метров.
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