На Башкирию обрушатся ливни

Так, 29 июля в регионе установится переменчивая погода, небо затянут облака с кратковременными прояснениями. Ночью практически на всей территории пройдут дожди, а в восточных районах ожидаются особенно интенсивные осадки. Днем дожди продолжатся, но уже с меньшей силой, хотя местами они могут усилиться до умеренных.