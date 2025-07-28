В Самаре 1 августа распределят свободные места в детских садах

Места будут распределят автоматизировано, в зависимости от нескольких критериев: наличие льгот, дата регистрации заявления, возраста ребенка, желаемая дата зачисления и т. д. Если место предоставят, родителям сообщат об этом представители детского сада. После этого нужно будет подтвердить согласие в течение 10 рабочих дней, лучше всего будет сделать это непосредственно в детсаду.