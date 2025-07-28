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В Самаре 1 августа распределят свободные места в детских садах

Детям из Самары предоставят места в муниципальных детских садах.

Источник: Комсомольская правда

Скоро в Самаре будут распределять свободные места в муниципальных детских садах. Распределение мест на 2025/2025 учебный год запланировано на 1 августа, уточнили в мэрии. Чтобы получить место, родителям нужно проверить данные, которые были указаны в заявлении.

— Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ, — напомнила пресс-служба городской администрации.

Места будут распределят автоматизировано, в зависимости от нескольких критериев: наличие льгот, дата регистрации заявления, возраста ребенка, желаемая дата зачисления и т. д. Если место предоставят, родителям сообщат об этом представители детского сада. После этого нужно будет подтвердить согласие в течение 10 рабочих дней, лучше всего будет сделать это непосредственно в детсаду.