В Самаре 1 августа распределят свободные места в детских садах

Скоро в Самаре будут распределять свободные места в муниципальных детских садах. Распределение мест на 2025/2025 учебный год запланировано на 1 августа, уточнили в мэрии. Чтобы получить место, родителям нужно проверить данные, которые были указаны в заявлении.
— Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ, — напомнила пресс-служба городской администрации.
Места будут распределят автоматизировано, в зависимости от нескольких критериев: наличие льгот, дата регистрации заявления, возраста ребенка, желаемая дата зачисления