За неделю в Иркутской области произошло 43 ДТП, погибли девять человек

За период с 21 по 27 июля на дорогах Иркутской области зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в результате которых погибли девять человек и 55 получили травмы, включая восемь несовершеннолетних. Повреждено 64 транспортных средства. Об этом сообщает WEACOM.RU со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.