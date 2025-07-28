За неделю в Иркутской области произошло 43 ДТП, погибли девять человек

За период с 21 по 27 июля на дорогах Иркутской области зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в результате которых погибли девять человек и 55 получили травмы, включая восемь несовершеннолетних. Повреждено 64 транспортных средства. Об этом сообщает WEACOM.RU со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
— Основные причины ДТП: несоответствие скорости конкретным условиям движения — 12 случаев, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части — восемь случаев, несоблюдение очередности проезда — семь случаев, непредоставление преимущества в движении пешеходу — три случая, — рассказывают в ведомстве.
В тройку лидирующих аварий вошли столкновение транспортных средств — 19 случаев, наезды на пешеходов — девять случаев, съезды с дороги — восемь случаев.
Особое внимание привлекли аварии с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения — зафиксировано одно такое ДТП. Восемь водителей не имели водительского удостоверения на момент ДТП, а в 16 случаях автомобили были без полиса ОСАГО. В четырех случаях водители покинули место происшествия.