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Четыре массовых забега пройдут в Самарской области в августе

В августе 2025 года в Самарской области пройдут несколько беговых событий, открытых для жителей региона и гостей.

В августе 2025 года в Самарской области пройдут несколько беговых событий, открытых для жителей региона и гостей.

3 августа — Благотворительный забег «Достигая цели!».

Время: 9:00.

Место: Самара, площадь Куйбышева.

Забег проводится в честь Дня железнодорожника. В нём могут принять участие сотрудники железнодорожной отрасли и все желающие. Собранные средства направят в благотворительный фонд реабилитации детей «Доверие».

Регистрация.

9 августа — Bombbar Fest в Тольятти (День физкультурника).

Время: 8:45.

Место: Тольятти, набережная Автозаводского района.

Фестиваль объединяет спортивные активности и мероприятия, посвящённые здоровому образу жизни.

Регистрация.

9 августа — Ночной забег «Огни Самары» (День физкультурника).

Время: 19:00.

Место: Самара, набережная Волги у бассейна ЦСКА.

Около двух тысяч человек смогут принять участие в вечернем забеге по улицам города.

Регистрация.

17 августа — Самарский международный марафон.

Время: 7:45.

Место: Самара, набережная Волги у бассейна ЦСКА.

Марафон организован серией Volgaman, финалистом всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Маршрут проходит по центральным и историческим районам города.

Регистрация.

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