«Надо Мишустина туда!»: омичи эмоционально комментируют видео с жуткой дорогой на Севере области

На кадрах видно, как микроавтобус с пассажирами едет прицепленным к везущему его трактору. В процессе закадрового обсуждения дороги, женщина разъясняет ребенку, что их микроавтобус не сможет самостоятельно двигаться по этой сплошной грязи без риска свалиться в кювет. Пост вызвал бурное обсуждение омичией. Один из омичей писал о невозможности асфальтировать каждую дорогу между небольшими селами и просил проявить терпение. Другой пользователь был резок в оценке бездорожья, и даже предложил провезти по этой дороге премьера-министра Михаила Мишустина, совершающего сегодня рабочий визит в Омскую область.