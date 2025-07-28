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«Надо Мишустина туда!»: омичи эмоционально комментируют видео с жуткой дорогой на Севере области

Не столько дорога, сколько сплошное глиняное месиво обнаружилось на Севере области, в Усть-Ишимском районе.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 27 июля, в телеграм-канале «Новости|Жесть Омска» появилось видео участка дороги между деревней Ильчебага и селом Ярково. Глиняное месиво, по которому можно передвигаться с помощью тягача-трактора, вызвало бурное обсуждение у омичей.

«Сказочно-непроходимая дорога между Ильчебагой и Ярково, Усть-Ишимский район», — таков комментарий под трехминутном видео.

На кадрах видно, как микроавтобус с пассажирами едет прицепленным к везущему его трактору. В процессе закадрового обсуждения дороги, женщина разъясняет ребенку, что их микроавтобус не сможет самостоятельно двигаться по этой сплошной грязи без риска свалиться в кювет. Пост вызвал бурное обсуждение омичией. Один из омичей писал о невозможности асфальтировать каждую дорогу между небольшими селами и просил проявить терпение. Другой пользователь был резок в оценке бездорожья, и даже предложил провезти по этой дороге премьера-министра Михаила Мишустина, совершающего сегодня рабочий визит в Омскую область.

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