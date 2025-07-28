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Губернатор Вячеслав Федорищев: «Создаём комфортную среду для самарцев»

Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых достижениях и реализуемых проектах.

Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых достижениях и реализуемых проектах.

В самарской городской больнице № 1 имени Пирогова продолжается капитальный ремонт: в хирургических корпусах № 5 и № 6 обновляют отопление, водоснабжение, канализацию и электросети.

Всего до конца года отремонтируют 146 объектов здравоохранения, 80 — в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Открыты бесплатные пункты проката вещей для новорождённых (до 1,5 лет).

Услуга доступна многодетным, молодым и студенческим семьям, участникам СВО, одиноким родителям и семьям с детьми-инвалидами.

В прокате — коляски, кроватки, автолюльки. Обратиться можно в местный комплексный центр соцобслуживания.

В Сергиевском районе идёт ремонт дороги «Сергиевск — Большая Чесноковка — Кандабулак» — 8 км, новые тротуары, освещение, ограждения. Завершение — до 1 июля 2026 года.

Краеведческий музей в Сызрани получил современное оборудование: планетарный сканер, световые подиумы, технику для оцифровки архивов.

Это часть проекта «Семейные ценности» в рамках нацпроекта «Культура».

А в селе Покровка Безенчугского района открылся палаточный лагерь «Ярче» для детей 8−14 лет. Здесь проводят образовательные туры по экологии, истории и водному туризму.

Вместимость — 48 человек. Проект реализован в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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