Губернатор Вячеслав Федорищев: «Создаём комфортную среду для самарцев»

Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых достижениях и реализуемых проектах.
В самарской городской больнице № 1 имени Пирогова продолжается капитальный ремонт: в хирургических корпусах № 5 и № 6 обновляют отопление, водоснабжение, канализацию и электросети.
Всего до конца года отремонтируют 146 объектов здравоохранения, 80 — в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Открыты бесплатные пункты проката вещей для новорождённых (до 1,5 лет).
Услуга доступна многодетным, молодым и студенческим семьям, участникам СВО, одиноким родителям и семьям с детьми-инвалидами.
В прокате — коляски, кроватки, автолюльки. Обратиться можно в местный комплексный центр соцобслуживания.
В Сергиевском районе идёт ремонт дороги «Сергиевск — Большая Чесноковка — Кандабулак» — 8 км, новые тротуары, освещение, ограждения. Завершение — до 1 июля 2026 года.
Краеведческий музей в Сызрани получил современное оборудование: планетарный сканер, световые подиумы, технику для оцифровки архивов.
Это часть проекта «Семейные ценности» в рамках нацпроекта «Культура».
А в селе Покровка Безенчугского района открылся палаточный лагерь «Ярче» для детей 8−14 лет. Здесь проводят образовательные туры по экологии, истории и водному туризму.
Вместимость — 48 человек. Проект реализован в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.